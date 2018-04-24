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Съезд на развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют в Петербурге
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    Съезд на развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют в Петербурге

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    Съезд на развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Движение автомобильного транспорта на съезде с КАД в Петербурге будет перекрыто с 24 по 25 апреля.

    Соответствующую информацию передает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

    Так, съезд № 2 на развязке КАД на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя будет полностью перекрыто из-за проведения работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

    «В период с 23:00 24 апреля до 6:00 25 апреля 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург в сторону юго-западного таможенного поста» — проинформировал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

    Отметим, что водителей дополнительно проинформируют об изменениях с помощью данных, выведенных на табло, и автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

    Автор: Ксения Пудовкина
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