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Петербург бьет рекорд по строительству‍ в 2017 году
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    Петербург бьет рекорд по строительству‍ в 2017 году

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    Петербург бьет рекорды по строительству в 2017 году

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Импортозамещение оборудования в строительстве составило 98,1% в 2017 году, что почти на четыре процента выше, чем в 2015 году.

    Соответствующую информацию озвучил на Международной конференции по цементу заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский.

    «Комитетом по строительству при возведении объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета Санкт-Петербурга полностью обеспечено импортозамещение строительных материалов и оборудования. Работа в данном направлении будет продолжена», — цитирует «Петербургский дневник» Барановского.

    Так, в тройку лидеров жилого строительства по итогам прошедшего года вошел Санкт-Петербург. На первой и второй позициях расположились Московская область и Краснодарский край. Отметим, 3,5 миллиона квадратных метров жилья было построено в Северной столице. Этот показатель превышает годовой план на 17%.

    Автор: Ксения Пудовкина
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