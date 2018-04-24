Санкт-Петербург, 24 апреля. Импортозамещение оборудования в строительстве составило 98,1% в 2017 году, что почти на четыре процента выше, чем в 2015 году.

Соответствующую информацию озвучил на Международной конференции по цементу заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский.

«Комитетом по строительству при возведении объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета Санкт-Петербурга полностью обеспечено импортозамещение строительных материалов и оборудования. Работа в данном направлении будет продолжена», — цитирует «Петербургский дневник» Барановского.

Так, в тройку лидеров жилого строительства по итогам прошедшего года вошел Санкт-Петербург. На первой и второй позициях расположились Московская область и Краснодарский край. Отметим, 3,5 миллиона квадратных метров жилья было построено в Северной столице. Этот показатель превышает годовой план на 17%.