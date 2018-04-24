Санкт-Петербург, 24 апреля. Высокоцитируемый учёный-математик Геннадий Леонов скончался в Санкт-Петербурге.

Самый цитируемый российский учёный в области математики Геннадий Леонов 23 апреля скончался после возвращения 31 марта в Петербург, передает «Петербургский дневник».

Отметим, профессор Геннадий Леонов занимал пост декана математико-механического факультета СПбГУ, членом Российской Академии наук и Лауреатом Государственной премии СССР. Математик вместе с учениками определили причину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

«После аварии в Академии наук возникла идея проанализировать совместную динамику трех основных узлов станции – генератора электричества, турбины и системы управления. Геннадий Алексеевич это сделал. И оказалось, что совместная работа трех основных узлов вызывала такие колебания, которые расшатали один из больших болтов, что и вызвало аварию», — пояснил Николай Кузнецов.

Решение о дате похорон пока не принято, этот вопрос решают родственники.