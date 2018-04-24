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Танк ИС-3 впервые примет участие в Параде Победы в Петербурге
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    Танк ИС-3 впервые примет участие в Параде Победы в Петербурге

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    Танк ИС-3 впервые примет участие в Параде Победы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Советский тяжелый танк ИС-3 впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге.

    Как передает пресс-служба Западного военного округа, тяжелый танк ИС-3 во главе колонные боевой техники на Параде Победы. В настоящее время ИС-3 или «щука» находится в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области.

    «Специалисты произвели капительный ремонт силовой установки, восстановили пришедшие в негодность механизмы ходовой части, заменили технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» пресс-службу ЗВО.

    Напомним, солдаты, офицеры и курсанты примут участие в репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

    Автор: Ксения Пудовкина
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