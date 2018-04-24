Санкт-Петербург, 24 апреля. Советский тяжелый танк ИС-3 впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге.

Как передает пресс-служба Западного военного округа, тяжелый танк ИС-3 во главе колонные боевой техники на Параде Победы. В настоящее время ИС-3 или «щука» находится в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области.

«Специалисты произвели капительный ремонт силовой установки, восстановили пришедшие в негодность механизмы ходовой части, заменили технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» пресс-службу ЗВО.

Напомним, солдаты, офицеры и курсанты примут участие в репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.