Санкт-Петербург, 24 апреля. Главное командование ВМФ России подчеркнуло, что реставрационные работы в здании Адмиралтейства работают в рамках проектной документации, согласованной с властями Санкт-Петербурга.

Фасад здания Адмиралтейства, исторические интерьеры библиотеки и кабинета Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича, Восточная, Западная и Центральная башни, 2-ой и 4-ый корпуса Главного Адмиралтейства к настоящему момент уже восстановлены в рамках реконструкции. На данный момент ведутся реставрационные работы 1-го и 3-го корпусов. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Отметим, депутат ЗакСа Борис Вишневский ранее подчеркнул, что нет «практически никакой информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия». В ВМФ России отметили, что информация о том, что «якобы нет практически никакой информации о проводимых в Адмиралтействе работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия» не соответствует действительности.