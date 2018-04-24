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Реставрация в Адмиралтействе ведется в рамках согласованного со Смольным проекта — ВМФ России
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    Реставрация в Адмиралтействе ведется в рамках согласованного со Смольным проекта — ВМФ России

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    Реставрация в Адмиралтействе ведется в рамках согласованного со Смольным проекта — ВМФ России

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Главное командование ВМФ России подчеркнуло, что реставрационные работы в здании Адмиралтейства работают в рамках проектной документации, согласованной с властями Санкт-Петербурга.

    Фасад здания Адмиралтейства, исторические интерьеры библиотеки и кабинета Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича, Восточная, Западная и Центральная башни, 2-ой и 4-ый корпуса Главного Адмиралтейства к настоящему момент уже восстановлены в рамках реконструкции. На данный момент ведутся реставрационные работы 1-го и 3-го корпусов. Соответствующую информацию передает ТАСС.

    Отметим, депутат ЗакСа Борис Вишневский ранее подчеркнул, что нет «практически никакой информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия». В ВМФ России отметили, что информация о том, что «якобы нет практически никакой информации о проводимых в Адмиралтействе работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия» не соответствует действительности. 

    «Министерство обороны РФ и Главное командование ВМФ регулярно информирует общественность о ходе работ по реконструкции объектов комплекса зданий на территории Адмиралтейства и восстановлению исторического облика его помещений», — отмечается в сообщении Главного командования ВМФ России.

    Автор: Ксения Пудовкина
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