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Дом у Серного моста в Петербурге могут расселить после проверки
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    Дом у Серного моста в Петербурге могут расселить после проверки

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    Дом у Серного моста в Петербурге могут расселить после проверки

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Оценку соответствия жилья санитарно-эпидемиологическим требованиям начали проводить на Ремесленной улице в Санкт-Петербурге.

    Как передает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, инициирована проверка дома №5, расположенного на Ремесленной улице вблизи Серного моста, который возводят к чемпионату мира по футболу.

    Планируется, что после проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которую завершат до конца апреля, будет рассмотрен вопрос о пригодности помещений для проживания на заседании районной межведомственной комиссии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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