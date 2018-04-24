Санкт-Петербург, 24 апреля. Оценку соответствия жилья санитарно-эпидемиологическим требованиям начали проводить на Ремесленной улице в Санкт-Петербурге.

Как передает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, инициирована проверка дома №5, расположенного на Ремесленной улице вблизи Серного моста, который возводят к чемпионату мира по футболу.

Планируется, что после проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которую завершат до конца апреля, будет рассмотрен вопрос о пригодности помещений для проживания на заседании районной межведомственной комиссии.