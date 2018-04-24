Санкт-Петербург, 24 апреля. Новую многоэтажную гостиницу построят у станции метрополитена «Купчино» в Санкт-Петербурге.

Отель планируют возвести на пересечении двух Дунайского и Витебского проспектов. Так, строительство хотят провести в два этапа, первая очередь здания будет иметь высотность от семи до 21 этажа. К настоящему моменту компания ЮИТ подписала соглашение на строительство, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе компании. Отметим, что второй стороной контракта является компания «Новый век», входящая в состав «Плаза Лотос Груп».

«Первая фаза строительства начнется во втором квартале этого года и завершится в 2020 году. Стороны договорились, что стоимость сделки не будет озвучена», — подчеркивается в пресс-службе компании.

Так, у метро «Купчино» построят гостиницу на 534 номера, подземный гараж, парковку для велосипедов и автомобилей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также известно, что на первом и втором этажах расположат офисные помещения.