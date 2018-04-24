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Первая репетиция Парада Победы пройдет на Дворцовой площади в Петербурге
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    Первая репетиция Парада Победы пройдет на Дворцовой площади в Петербурге

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    Первая репетиция Парада Победы пройдет на Дворцовой площади в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Солдаты, офицеры и курсанты примут участие в репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Западного военного округа. Так, более четырех с половиной тысяч военнослужащих и представителей МВД, МЧС и «Юнармии» примут участие в первой репетиции Парада Победы, которая пройдет на Дворцовой площади.

    «Во вторник первая репетиция пешей части парада, начнется она в 19:00. Примет участие в этом мероприятии более 4,5 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств», — подчеркнули в ведомстве.

    В рамках репетиции будут отработаны движение колонн по Дворцовой площади, в том числе, выверена дистанция между расчетами и расположение каждого участника.

    Отметим, что в колонне будут представлены более 90 образцов военной техники, в том числе, «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400», передает «Петербургский дневник».

    Автор: Ксения Пудовкина
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