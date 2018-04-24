Санкт-Петербург, 24 апреля. Около 40 миллиардов рублей направят на строительство 32 подстанций и 390 километров линий электропередач в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает «Инфореактор», ссылаясь на заявление заместителя председателя комитета по энергетике Светланы Мельниковой на конференции в Центре импортозамещения и локализации.

Так, городские власти планируют направить на развитие электроэнергетики 40 миллиардов рублей. По словам зампреда, 32 подстанций и 390 километров линий электропередач построят в Петербурге до 2022 года, Также планируется провести реконструкцию 65 подстанций и 138 километров ЛЭП.

Напомним, компания «Ленэнерго» планирует построить в Санкт-Петербурге 16 подстанций к 2020 году.