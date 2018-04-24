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«Праздник корюшки» в Петербурге занял первое место в рейтинге гастрономических событий
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    «Праздник корюшки» в Петербурге занял первое место в рейтинге гастрономических событий

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    «Праздник корюшки» в Петербурге занял первое место в рейтинге гастрономических событий

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Первое место в рейтинге гастрономических событий занял «Праздник корюшки» в Санкт-Петербурге.

    Соответствующие данные опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат». Так, лидирующие позиции в рейтинге гастрономических событий среди туристов и гостей города занимает «Праздник корюшки».

    Второе место у праздника «Русская закваска» в Липецкой области, также высокие позиции у праздника «Фомина яишня» в Белгородской области. 

    Отметим, что «Праздник корюшки» пройдет в Санкт-Петербурге 12 и 13 мая на территории «ЛенЭкспо». Гости мероприятия смогут посетить рыбный рынок, принять участие в конкурсе рыбаков и акции «Зарыбление», приобрести сувениры и памятные подарки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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