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Антитеррористические учения проходят на «Морском вокзале» в Петербурге
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    Антитеррористические учения проходят на «Морском вокзале» в Петербурге

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    Антитеррористические учения проходят на «Морском вокзале» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Сотрудники спецслужб проводят антитеррористические учения на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

    Как информирует телеканал «Санкт-Петербург», спецслужбы отрабатывают навыки антитеррористических действий на «Морском вокзале». Соответствующие данные передал сегодня оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

    «В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений», — подчеркивается в сообщении.

    Так, может быть затруднено движение автомобильного и общественного транспорта. 

    Автор: Алексей Громов
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