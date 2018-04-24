Антитеррористические учения проходят на «Морском вокзале» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля. Сотрудники спецслужб проводят антитеррористические учения на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как информирует телеканал «Санкт-Петербург», спецслужбы отрабатывают навыки антитеррористических действий на «Морском вокзале». Соответствующие данные передал сегодня оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений», — подчеркивается в сообщении.

Так, может быть затруднено движение автомобильного и общественного транспорта.