Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли на проверку

Санкт-Петербург, 24 апреля. Станция метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе петербургского метрополитена, станция «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку обнаруженного предмета. Если он не представляет опасности для здоровья и жизни пассажиров, то станция метро восстановит режим работы в штатном режиме.