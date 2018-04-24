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Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли на проверку
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    Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли на проверку

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    Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли на проверку

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Станция метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе петербургского метрополитена, станция «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

    В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку обнаруженного предмета. Если он не представляет опасности для здоровья и жизни пассажиров, то станция метро восстановит режим работы в штатном режиме.

    Автор: Алексей Громов
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