Заболеваемость гриппом в Петербурге упала на четверть за неделю

Санкт-Петербург, 24 апреля. Количество людей, госпитализированных в больницы Петербурга с диагнозом ОРВИ и гриппом, продолжает уменьшаться.

Соответствующую информацию передают врачи Боткинской больницы. Так, в период с 16 по 22 апреля в стационаре находилось 290 заболевших гриппом и ОРВИ. В свою очередь, неделей ранее число госпитализированных составляло 387 человек. Получается, что количество заболевших уменьшилось практически на четверть. Отметим, что врачи больниц выявили у больных выявляли вирусы гриппа А H3N3 и гриппа B.

Ранее сообщалось о том, что пик заболеваемости пришелся на период с 16 по 25 марта, в течение этой недели было принято 654 человека.