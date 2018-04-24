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Заболеваемость гриппом в Петербурге упала на четверть за неделю
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    Заболеваемость гриппом в Петербурге упала на четверть за неделю

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    Заболеваемость гриппом в Петербурге упала на четверть за неделю

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Количество людей, госпитализированных в больницы Петербурга с диагнозом ОРВИ и гриппом, продолжает уменьшаться.

    Соответствующую информацию передают врачи Боткинской больницы. Так, в период с 16 по 22 апреля в стационаре находилось 290 заболевших гриппом и ОРВИ. В свою очередь, неделей ранее число госпитализированных составляло 387 человек. Получается, что количество заболевших уменьшилось практически на четверть. Отметим, что врачи больниц выявили у больных выявляли вирусы гриппа А H3N3 и гриппа B.

    Ранее сообщалось о том, что пик заболеваемости пришелся на период с 16 по 25 марта, в течение этой недели было принято 654 человека.

    Автор: Ксения Пудовкина
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