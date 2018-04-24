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Новые ограничения движения автотранспорта введут в Петербурге
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    Новые ограничения движения автотранспорта введут в Петербурге

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    Новые ограничения движения автотранспорта введут в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля.  Ряд ограничений движения автомобильного транспорта введут на улицах Санкт-Петербурга с 25 апреля.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в разных ведомствах, подчиненных Смольному.

    Так, движение автомобильного транспорта будет запрещено с 25 апреля по проспекту Девятого Января от дома №15 до Грузового проезда, также до 20 мая водителей ждет ограничат движение по Морской набережной от Адмиральского проезда до Флагманской улицы из-за прокладки электрокабеля.

    Кроме этого, движения транспорта от Шуваловского проспекта до Лыжного переулка будет ограничено с 25 апреля по 29 мая ввиду строительства на участке остановки. Также с 25 апреля по 16 мая ограничат движение автотранспорта по Челябинской улице у Челябинского моста и с 26 апреля по 07 июня — по улице Васенко от Кондратьевского проспекта до Замшиной улицы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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