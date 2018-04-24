Уровень воды в кузбасских реках повысился за сутки

Кемерово, 24 апреля. Уровни воды на реках Кузбасса за прошедшие сутки повысились, однако преодоления опасных отметок не прогнозируется из-за холодной погоды.

Синоптики Гидрометцентра Кемерова сообщили, что уровни воды на местных реках сутки повысились за прошедшие сутки. К примеру, на 37 сантиметров поднялся уровень воды в Томи в Междуреченске, в Новокузнецке — на 96 сантиметров, в Кемерове — на 35 сантиметров.

«В связи с прохладной погодой резкого повышения уровней не ожидается. На гидропостах малых рек, где до опасных уровней около метра — проводятся учащенные наблюдения. Ситуация находится под постоянным контролем», — цитирует «Газета Кемерова» представителя в Гидрометцентре.

Отметим, что к настоящему моменту река Уса частично вскрылась, что стало причиной образования затора выше гидропоста.