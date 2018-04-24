Первый поезд прошел до станции метро «Беговая» в Петербург

Санкт-Петербург, 24 апреля. Тестовый поезд прошел вчера между станциями метро «Приморская» и «Беговая» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу «Метростроя», в понедельник, 23 апреля, между станциями метро «Приморская» и «Беговая» прошел первый поезд. Старт был дан в два часа дня, после прибытия на «Беговую» поезд проследовал к перекрестному съезду, откуда направился в обратном направлении.

Отметим, что новый транспортный узел проверяли вице-губернатор города Игорь Албин, глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин и генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

Главная задача запуска тестового поезда заключается в том, чтобы проверить работоспособность тоннеля. Напомним, что открытие участка метро запланировано на воскресенье, 29 апреля.