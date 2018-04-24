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Официальная делегация из Петербурга приехала в Пакистан
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    Официальная делегация из Петербурга приехала в Пакистан

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    Официальная делегация из Петербурга приехала в Пакистан

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Власти Санкт-Петербурга планируют наладить поставки тканей и фурнитуры из Пакистана.

    Как передают «Известия», «дорожную карту» по торгово-экономическому сотрудничеству планируют подписать представители Смольного и Пакистана.

    Возможность открытия прямого авиасообщения с городом Карачи, и, непосредственно, работы между региональными фармацевтическими и газодобывающими компаниями, предприятиями легкой промышленности обсудят в Пакистане. Делегация во главе с вице-губернатором города Сергеем Мовчаном отправилась туда во вторник, 24 апреля.

    Отметим, что администрация города заинтересована в налаживании поставок тканей и фурнитуры из Пакистана.

    Автор: Ксения Пудовкина
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