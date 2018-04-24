Официальная делегация из Петербурга приехала в Пакистан

Санкт-Петербург, 24 апреля. Власти Санкт-Петербурга планируют наладить поставки тканей и фурнитуры из Пакистана.

Как передают «Известия», «дорожную карту» по торгово-экономическому сотрудничеству планируют подписать представители Смольного и Пакистана.

Возможность открытия прямого авиасообщения с городом Карачи, и, непосредственно, работы между региональными фармацевтическими и газодобывающими компаниями, предприятиями легкой промышленности обсудят в Пакистане. Делегация во главе с вице-губернатором города Сергеем Мовчаном отправилась туда во вторник, 24 апреля.

Отметим, что администрация города заинтересована в налаживании поставок тканей и фурнитуры из Пакистана.