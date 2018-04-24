Названы улицы в Петербурге, где запретят движение грузовиков на время проведения ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 24 апреля. Движение грузового транспорта в период проведения игр ЧМ-2018 с 14 по 15 июля по ряду дорог будет запрещено.

Как передает «Петербургский дневник», проезд грузовых машин, вес которых составляет восемь тонн, будет запрещен в период с 14 по 15 июня 2018 года по Пулковскому шоссе, улице Савушкина, Московскому проспекту, по некоторым участкам КАД и ЗСД. Ограничения связаны с проведением чемпионата мира по футболу.

Также отметим, что в дни проведения игр чемпионата мира по футболу будет запрещено движение по Крестовскому острову, однако те, кто живет и работает на данной территории, смогут воспользоваться автомобильным транспортом.