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Названы улицы в Петербурге, где запретят движение грузовиков на время проведения ЧМ-2018
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    Названы улицы в Петербурге, где запретят движение грузовиков на время проведения ЧМ-2018

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    Названы улицы в Петербурге, где запретят движение грузовиков на время проведения ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Движение грузового транспорта в период проведения игр ЧМ-2018 с 14 по 15 июля по ряду дорог будет запрещено.

    Как передает «Петербургский дневник», проезд грузовых машин, вес которых составляет восемь тонн, будет запрещен в период с 14 по 15 июня 2018 года по Пулковскому шоссе, улице Савушкина, Московскому проспекту, по некоторым участкам КАД и ЗСД. Ограничения связаны с проведением чемпионата мира по футболу.

    Также отметим, что в дни проведения игр чемпионата мира по футболу будет запрещено движение по Крестовскому острову, однако те, кто живет и работает на данной территории, смогут воспользоваться автомобильным транспортом.

    Автор: Ксения Пудовкина
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