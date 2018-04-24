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Петербургская компания «Ленэнерго» рассказала о планах развития предприятия
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    Петербургская компания «Ленэнерго» рассказала о планах развития предприятия

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    Петербургская компания «Ленэнерго» рассказала о планах развития предприятия

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Компания «Ленэнерго» планирует построить в Санкт-Петербурге 16 подстанций к 2020 году.

    Соответствующую информацию озвучили представители компании на слушаниях, в которых принимали участие работники комитета по энергетике и инженерному обеспечению, представители региональной власти, эксперты, бизнесмены и общественники.

    Так, компания «Ленэнерго» рассказала о планах развития предприятия и отметила, что до 2030 года планируется особое внимание сосредоточить на создании цифровой сети.

    В свою очередь, 16 подстанций и 104 километра ЛЭП появятся в городе к 2020 году. Кроме этого, запланированы реконструкция 28 подстанций и 183 километра ЛЭП и введение цифровых подстанций, которые будут работать на базе центров питания «Мартышкино», «Детскосельская» и подстанции «Лисий нос».

    Автор: Алексей Громов
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