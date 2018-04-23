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Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля
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    Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля

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    Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля

    Санкт-Петербург, 23 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 25 апреля выступит перед депутатами городского Законодательного собрания с еджегодным отчетом.

    Как сообщает издание «Петербургский дневник», градоначальник расскажет парламентариям о своей работе и об итогах работы петербургского правительства в прошлом году. Кроме того, губернатор ответит на вопросы народных избранников.

    Ранее сообщалось, что депутат ЗакСа Алексей Цивилев направил Полтавченко запрос, в котором попросил объяснить перераспределения средств со строительства Калининско-Красносельской линии в пользу Фрунзенского радиуса. Он обратил внимание на то, что из-за перераспределения бюджетных средств строительство новых станций на Калининско-Красносельской линии откладывается, а между тем в Красносельском и Калининском районах города сегодня активно ведется жилая застройка, и очень скоро ситуация с транспортной доступности обострится.

     

    Автор: Антон Соколов
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