Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля

Санкт-Петербург, 23 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 25 апреля выступит перед депутатами городского Законодательного собрания с еджегодным отчетом.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», градоначальник расскажет парламентариям о своей работе и об итогах работы петербургского правительства в прошлом году. Кроме того, губернатор ответит на вопросы народных избранников.

Ранее сообщалось, что депутат ЗакСа Алексей Цивилев направил Полтавченко запрос, в котором попросил объяснить перераспределения средств со строительства Калининско-Красносельской линии в пользу Фрунзенского радиуса. Он обратил внимание на то, что из-за перераспределения бюджетных средств строительство новых станций на Калининско-Красносельской линии откладывается, а между тем в Красносельском и Калининском районах города сегодня активно ведется жилая застройка, и очень скоро ситуация с транспортной доступности обострится.