«Приморскую» и «Василеостровскую» закроют 28 апреля

Санкт-Петербург, 23 апреля. Станции метро «Приморскую» и «Василеостровскую» закроют на один день в связи с подключением нового участка Линии 3.

Метрополитен Петербурга сообщает, что 28 апреля вход на станцию «Приморская» будет закрыт весь день, поезда будут курсировать от станции «Рыбацкой» до «Василеостровской». На станции «Василеостровской» также перекроют вход с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.

Изменения в расписании работы станций связаны с подключением нового пускового участка зеленой ветки — от станции «Приморской» до станции «Беговая». Ранее пресс-центр Метрополитена сообщил, что 29 апреля на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» пройдет пробный поезд.