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Автомобилисты Петербурга смогут получить транспондеры только по предварительной записи  
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    Автомобилисты Петербурга смогут получить транспондеры только по предварительной записи  

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    Автомобилисты Петербурга смогут получить транспондеры только по предварительной записи  

    Санкт-Петербург, 23 апреля. Новые правила продажи транспондеров – устройств, предназначенных для быстрой оплаты проезда по российским дорогам, вступят в силу 22 апреля.

    Транспондеры помогают автомобилистам сэкономить время и деньги при проезде по платным трассам. В Петербурге с помощью устройства проезд по ЗСД можно оплатить мгновенно.

    В декабре 2016 года автомобилисты выстроились в очередь за транспондерами, тогда устройство позволяло двигаться по спецполосе. В июне 2017 года  снова образовались очереди на выдачу устройств. В связи с этим компания «Магистраль Северной столицы» приняла новый порядок выдачи транспондеров: сперва автомобилистам необходимо зарезервировать удобное время, а затем уже подойти в офис для получения.

    «Если вам нужен один транспондер – берете одно время. А если больше – то и записываться нужно несколько раз», — уточнила пресс-служба компании.

    Напомним, что транспондер является универсальным средством оплаты проезда по платным дорогам и действует на всей территории России.

    Автор: Софья Куликова
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