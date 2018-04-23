Дорогу у станции метро «Достоевская» перекрыли в Петербурге на три дня

Санкт-Петербург, 23 апреля. В связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение транспорта у станции метро «Достоевская» в Петербурге.

Как стало известно, автомобилисты не смогут проехать по участку от Колокольной улицы до переулка Щербакова с понедельника, 23 апреля. Ограничение будет действовать три дня, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Также с 23 апреля будет ограничено движение транспорта по Бухарестской улице(нечетная сторона) на участке от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека из-за работ по прокладке тепловой сети. Работы завершатся 31 мая. Об этом сообщается на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Движение транспорта будет ограничено по улице Бутлерова от проспекта Науки до железнодорожных путей с 23 апреля по 7 мая. А также с 24 апреля по 29 апреля будет закрыто движение по улице Бутлерова от проспекта Непокоренных до улицы Верности. Данные изменения связаны с работам по ремонту дорожного покрытия.