Меню
Общество
Дорогу у станции метро «Достоевская» перекрыли в Петербурге на три дня
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    Дорогу у станции метро «Достоевская» перекрыли в Петербурге на три дня

    54

    Дорогу у станции метро «Достоевская» перекрыли в Петербурге на три дня

    Санкт-Петербург, 23 апреля. В связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение транспорта у станции метро «Достоевская» в Петербурге.

    Как стало известно, автомобилисты не смогут проехать по участку от Колокольной улицы до переулка Щербакова с понедельника, 23 апреля. Ограничение будет действовать три дня, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Также с 23 апреля будет ограничено движение транспорта по Бухарестской улице(нечетная сторона) на участке от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека из-за работ по прокладке тепловой сети. Работы завершатся 31 мая. Об этом сообщается на сайте Государственной административно-технической инспекции. 

    Движение транспорта будет ограничено по улице Бутлерова от проспекта Науки до железнодорожных путей с 23 апреля по 7 мая. А также с 24 апреля по 29 апреля будет закрыто движение по улице Бутлерова от проспекта Непокоренных до улицы Верности. Данные изменения связаны с работам по ремонту дорожного покрытия.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572