Полуостров «Рожок» в центре Петербурга выставлен на продажу за 220 млн



Санкт-Петербург, 23 апреля. Объявление о продаже полуострова «Рожок» появилось на сайте недвижимости ЦИАН. Участок земли, расположенный в центре Петербурга напротив Александро-Невской Лавры, продают за 220 млн рублей.

Полуостров в акватории Невы, выставленный на сайте ЦИАН за 220 млн, известен жителям как «Рожок» и находится в створе Таллинской улицы, напротив Александро-Невской Лавры. Еще в мае 2017 году Градсовет планировал строительство Невского Дворца бракосочетания на полуострове, тогда о продаже «Рожка» не было речи.

В Градозащитном совете сообщили, что объявление о продаже полуострова выложили 19 апреля, начальная цена составляет 220 млн рублей.

«Есть готовый проект с действующим разрешением на строительство, 8000 кв. м с учетом подземного паркинга», — указано в объявлении.

Площадь участка является предметом непрекращающихся споров между защитниками полуострова и властями Петербурга. По данным кадастровой палаты, площадь участка составляет 4 387 кв. м. В то время как в топографическом плане, выполненном ООО «Альфа-Морион», площадь увеличена до 0,88 га. Городская комиссия изменила границы участка в Генплане Петербурга и в Правилах землепользования до 0,88 га, чем вызвала неодобрение жителей.

Как сообщила в Facebook активистка Татьяна Красавина, защитники от застройки провели замеры полуострова и передали результаты членам комиссии.