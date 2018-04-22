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Эрмитаж наградит главных котолюбов Петербурга
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    Эрмитаж наградит главных котолюбов Петербурга

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    Эрмитаж наградит главных котолюбов Петербурга

    Санкт-Петербург, 22 апреля. В Эрмитажном театре пройдет вручение премии «Замурчательные люди». Награды будут выдавать главным котолюбам города в честь Дня мецената.

    «Ее номинантами станут петербуржцы, проявившие незаурядно дружелюбное отношение к кошкам и другим братьям меньшим», — пояснили в «Республике кошек».

    Номинантов будет определять авторитетное жюри, в которое вошли главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замдиректора петербургского филиала НИУ ВШЭ, основатель фонда помощи бездомным животным «Ленькин кот» Валерий Гордин, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, а также эрмитажный кот-оракул Ахилл.

    Автор: Дима Оленин
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