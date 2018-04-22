Киркоров впервые показал детям Эрмитаж

Санкт-Петербург, 22 апреля. Известный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в первый раз показал своим детям музей Эрмитаж. Об этом рассказал сам артист на своей странице в Instagram.

«Потрясающе провели наш первый день из трех в любимом Санкт-Петербурге. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия, конечно же, в Эрмитаж! И это было незабываемо!!», — написал Киркоров, прикрепив к сообщению фотографию.

Ранее сообщалось, что Киркоров с детьми посетил Петербург.