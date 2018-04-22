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Киркоров впервые показал детям Эрмитаж
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    Киркоров впервые показал детям Эрмитаж

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    Киркоров впервые показал детям Эрмитаж

    Санкт-Петербург, 22 апреля. Известный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в первый раз показал своим детям музей Эрмитаж. Об этом рассказал сам артист на своей странице в Instagram.

     

    Потрясающе провели наш первый день из трёх в любимом САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия конечно же в ЭРМИТАЖ! И это было незабываемо!! И с таким праздничным настроением я выхожу сейчас на сцену любимого «Октябрьского» @bkz.oktyabrsky в Первом шоу «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial Look by @gucci Photo by @rr_photo #санктпетербург #эрмитаж #филиппкиркоров #дети

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    «Потрясающе провели наш первый день из трех в любимом Санкт-Петербурге. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия, конечно же, в Эрмитаж! И это было незабываемо!!», — написал Киркоров, прикрепив к сообщению фотографию.

    Ранее сообщалось, что Киркоров с детьми посетил Петербург. 

    Автор: Дима Оленин
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