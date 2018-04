Киркоров впервые показал детям Эрмитаж

Потрясающе провели наш первый день из трёх в любимом САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия конечно же в ЭРМИТАЖ! И это было незабываемо!! И с таким праздничным настроением я выхожу сейчас на сцену любимого «Октябрьского» @bkz.oktyabrsky в Первом шоу «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial Look by @gucci Photo by @rr_photo #санктпетербург #эрмитаж #филиппкиркоров #дети

