Киркоров впервые показал детям Эрмитаж
Санкт-Петербург, 22 апреля. Известный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в первый раз показал своим детям музей Эрмитаж. Об этом рассказал сам артист на своей странице в Instagram.
Потрясающе провели наш первый день из трёх в любимом САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия конечно же в ЭРМИТАЖ! И это было незабываемо!! И с таким праздничным настроением я выхожу сейчас на сцену любимого «Октябрьского» @bkz.oktyabrsky в Первом шоу «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial Look by @gucci Photo by @rr_photo #санктпетербург #эрмитаж #филиппкиркоров #дети
«Потрясающе провели наш первый день из трех в любимом Санкт-Петербурге. Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия, конечно же, в Эрмитаж! И это было незабываемо!!», — написал Киркоров, прикрепив к сообщению фотографию.
Ранее сообщалось, что Киркоров с детьми посетил Петербург.