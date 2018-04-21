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Более 230 тысяч петербуржцев вышли на субботник
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    Более 230 тысяч петербуржцев вышли на субботник

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    Более 230 тысяч петербуржцев вышли на субботник

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Более 230 тысяч жителей Петербурга вышли сегодня на весеннюю уборку.

    Более 84 тысяч работников различных организаций, более 80 тысяч школьников, более 21 тысяч студентов, более десяти тысяч военнослужащих приняли участие в весеннем субботнике, который прошел сегодня, 21 апреля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные комитета по благоустройству.

    Самыми активными признаны жители Московского, Фрунзенского и Калининского районов. В общей сложности, уборку проводили на 717 участках.

    Напомним, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

    Автор: Алексей Громов
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