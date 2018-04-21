Более 230 тысяч петербуржцев вышли на субботник

Санкт-Петербург, 21 апреля. Более 230 тысяч жителей Петербурга вышли сегодня на весеннюю уборку.

Более 84 тысяч работников различных организаций, более 80 тысяч школьников, более 21 тысяч студентов, более десяти тысяч военнослужащих приняли участие в весеннем субботнике, который прошел сегодня, 21 апреля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные комитета по благоустройству.

Самыми активными признаны жители Московского, Фрунзенского и Калининского районов. В общей сложности, уборку проводили на 717 участках.

Напомним, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.