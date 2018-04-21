Названы сроки открытия парка «Патриот» в Кронштадте

Санкт-Петербург, 21 апреля. Новый парк «Патриот» в Кронштадте начнет работать летом 2018 года.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Западного военного округа. Строящийся в соответствии с распоряжением министра обороны Сергея Шойгу парк «Патриот» должен начать работу летом текущего года после регистрации.

Так, в работе над развитием парка могут принять частные инвесторы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал, что более 150 редких экспонатов морского оружия представят на выставке в парке, в том числе, глубоководные аппараты, броненосный корабль «Стрелец», судно «Космонавт Виктор Пацаев» и экраноплан-ракетоносец «Лунь».