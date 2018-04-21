Въезд в Кронштадт ограничат для частных авто в день ВМФ

Санкт-Петербург, 21 апреля. Въезд для частных авто в Кронштадт будет ограничен в день ВМФ ввиду избежание дорожно-транспортных происшествий и коллапсов.

Как передает ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, в день ВМФ, который пройдет 29 июля, въезд для частных автомобилей в Кронштадт будет ограничен.

Также в субботу, 21 апреля, стало известно, что количество мест для зрителей парада будет увеличено. Соответствующую информацию озвучил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что планируется использовать южно-гранитную стенку, входящую в перечень объектов парка «Патриот» с экспонатами морского оружия.