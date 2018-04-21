Меню
Общество
Въезд в Кронштадт ограничат для частных авто в день ВМФ
Общество
Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Въезд в Кронштадт ограничат для частных авто в день ВМФ

      /  Обновлено: 
    189

    Въезд в Кронштадт ограничат для частных авто в день ВМФ

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Въезд для частных авто в Кронштадт будет ограничен в день ВМФ ввиду избежание дорожно-транспортных происшествий и коллапсов.

    Как передает ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, в день ВМФ, который пройдет 29 июля, въезд для частных автомобилей в Кронштадт будет ограничен.

    Также в субботу, 21 апреля, стало известно, что количество мест для зрителей парада будет увеличено. Соответствующую информацию озвучил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что планируется использовать южно-гранитную стенку, входящую в перечень объектов парка «Патриот» с экспонатами морского оружия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    18:52   21 Апреля 2018
    44
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    781
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    740
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    6131