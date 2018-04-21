Председатель петербургского ЗакСа принял участие в весеннем субботнике

Санкт-Петербург, 21 апреля. Вячеслав Макаров принял участие в весеннем субботнике в Санкт-Петербурге.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», спикер Заксобрания Вячеслав Макаров принял участие в субботнике в Петроградском районе в Александровском парке.

В рамках мероприятий по благоустройству представители власти и активисты высадили деревья. Макаров отметил:

«Каждый раз об этом говорю и призываю: и осенью, и весной мы должны обязательно выходить на уборку нашего города. И вы видите, что всегда Петроградский район отличается. Для меня сейчас это уже третья точка. Я хочу сказать: радует то, что жители начали выходить и убирать около домов. Это очень положительный момент».