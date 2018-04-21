Вице-губернатор Петербурга высадил деревья у станции метро «Новокрестовская»

Санкт-Петербург, 21 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин принял участие в общегородском субботнике у новой станции метро «Новокрестовская».

Как передает «Петербургский дневник», субботник прошел на намывной территории западной части Крестовского острова, где высадили деревья. Планируется, что на территории появятся 300 лип и около 200 дубов.

«По традиции в апреле Губернатор и все жители нашего города проводят месячник благоустройства — чистим, моем, убираем Петербург, приводим в порядок сады и скверы», — отметил Албин.

Напомним, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.