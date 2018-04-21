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Вице-губернатор Петербурга высадил деревья у станции метро «Новокрестовская»
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    Вице-губернатор Петербурга высадил деревья у станции метро «Новокрестовская»

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    Вице-губернатор Петербурга высадил деревья у станции метро «Новокрестовская»

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин принял участие в общегородском субботнике у новой станции метро «Новокрестовская». 

    Как передает «Петербургский дневник», субботник прошел на намывной территории западной части Крестовского острова, где высадили деревья. Планируется, что на территории появятся 300 лип и около 200 дубов. 

    «По традиции в апреле Губернатор и все жители нашего города проводят месячник благоустройства — чистим, моем, убираем Петербург, приводим в порядок сады и скверы», — отметил Албин.

    Напомним, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

    Автор: Алексей Громов
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