В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов

Санкт-Петербург, 21 апреля. Бот-парад маломерных плавательных судов прошел сегодня в Санкт-Петербурге.

Как передает «Inforeactor», в субботу, 21 апреля, на Петровской косе более 200 экипажей из разных городов страны приняли участие в бот-параде маломерных судов. Мероприятие прошло даже несмотря на плохую погоду и достаточно сильный ветер. Суда прошли под Ушаковским, Биржевым и Троицкими мостами.

Напомним, воспитанники подростково-молодёжного клуба Санкт-Петербурга очистили пушки и Колонну Славы у Троице-Измайловского собора. Также ранее сообщалось о том, что глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.