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В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов
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    В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов

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    В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Бот-парад маломерных плавательных судов прошел сегодня в Санкт-Петербурге.

    Как передает «Inforeactor», в субботу, 21 апреля, на Петровской косе более 200 экипажей из разных городов страны приняли участие в бот-параде маломерных судов.  Мероприятие прошло даже несмотря на плохую погоду и достаточно сильный ветер. Суда прошли под Ушаковским, Биржевым и Троицкими мостами.

    Напомним, воспитанники подростково-молодёжного клуба Санкт-Петербурга очистили пушки и Колонну Славы у Троице-Измайловского собора. Также ранее сообщалось о том, что глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

    Автор: Алексей Громов
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