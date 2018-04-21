Меню
Происшествия
Подозреваемых в связи с террористами через Telegram арестовали в Петербурге
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в России
Следующая новость
Загрузка...

    Подозреваемых в связи с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

    43

    Подозреваемых в связи с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Маруфжон Исаков, подозреваемый в связи с вербовщиком террористической организации через заблокированный на территории России мессенджер Telegram, отправлен на два месяца в СИЗО по решению суда. Соответствующее постановление вынес Выборгский районный суд Петербурга.

    «Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маруфжона Исакова сроком на 2 месяца, по 18.06.2018 г. с содержанием в СИЗО-1», — сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

    Как стало известно, Маруфжон Исков против избранной мерой пресечения не возражал.

    Также суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении другого подозреваемого — Камолиддина Азимжанова. Он заключен под стражу по 19 июня этого года.

    По данным следствия, с декабря прошлого года по апрель этого года в Петербурге молодые люди подтвердили неустановленному лицу свое желание принять участие в международной террористической организации. Они также отправили ему фотографии своих паспортов. Было возбуждено уголовное дело о подготовке к участию в деятельности террористической организации.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    31
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    984
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    10128
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    44543