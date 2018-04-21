Подозреваемых в связи с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Маруфжон Исаков, подозреваемый в связи с вербовщиком террористической организации через заблокированный на территории России мессенджер Telegram, отправлен на два месяца в СИЗО по решению суда. Соответствующее постановление вынес Выборгский районный суд Петербурга.

«Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маруфжона Исакова сроком на 2 месяца, по 18.06.2018 г. с содержанием в СИЗО-1», — сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Как стало известно, Маруфжон Исков против избранной мерой пресечения не возражал.

Также суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении другого подозреваемого — Камолиддина Азимжанова. Он заключен под стражу по 19 июня этого года.

По данным следствия, с декабря прошлого года по апрель этого года в Петербурге молодые люди подтвердили неустановленному лицу свое желание принять участие в международной террористической организации. Они также отправили ему фотографии своих паспортов. Было возбуждено уголовное дело о подготовке к участию в деятельности террористической организации.