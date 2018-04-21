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Пушки у Троице-Измайловского собора в Петербурге помыли после зимы
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    Пушки у Троице-Измайловского собора в Петербурге помыли после зимы

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    Пушки у Троице-Измайловского собора в Петербурге помыли после зимы

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Воспитанники подростково-молодёжного клуба Санкт-Петербурга очистили пушки и Колонну Славы у Троице-Измайловского собора.

    Как передает пресс-служба администрации Адмиралтейского района города, воспитанники СПбГУ «Центр «Адмиралтейский» очистили после зимы пушки и Колонну Славы у Троице-Измайловского собора. Ребята в течение сорока минут полностью очистили пушки, сделав подарок городу. В субботу, 21 апреля, город отмечает День благоустройства. 

    «Эта акция — наш подарок жителям города и туристам. Рады были провести этот день весело и с пользой, даже несмотря на дождь», — цитирует «78.ru» слова воспитанников клуба.

    Напомним, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

     

    Автор: Алексей Громов
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