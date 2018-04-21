Центр Петербурга парализовали пробки

Санкт-Петербург, 21 апреля. Многобалльные пробки образовались на улицах Санкт-Петербурга из-за ремонта дорог.

Как передают городские издания, четырехбалльные пробки образовались на улицах города из-за ремонтных работ. Так, движение транспорта закрыто на Невском и Владимирском проспектах, Обуховском мосту и Шпалерой улице.

Напомним, ремонтные работы на Невском проспекте в Петербурге начались 13 апреля. Участок от Дворцовой набережной до Малой Морской улицы закрыт с 23.00 13 апреля и до шести утра 16 апреля. Кроме этого, с 23.00 20 апреля до шести утра 22 апреля закрыт участок от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедов включая перекрестки. Также с 28 по 1 мая будет закрыт участок от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы включая перекресток.