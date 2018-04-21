Полтавченко посадил липы на субботнике в Пушкине

Санкт-Петербург, 21 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», губернатор Георгий Полтавченко лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине, перед этим посетив cадово-парковое хозяйство.

Новое cадово-парковое хозяйство подготовило для посадки на улицах города около 200 тысяч анютиных глазок. Отметим, что в соответствии с планами три миллиона цветов для озеленения Санкт-Петербурга будут выращивать специалисты хозяйства.

Также отметим, что вице-губернатор Игорь Албин, руководители «Метростроя» и метрополитена высадили десять молодых лип в рамках объявленного субботника.