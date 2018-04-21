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Полтавченко посадил липы на субботнике в Пушкине
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    Полтавченко посадил липы на субботнике в Пушкине

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    Полтавченко посадил липы на субботнике в Пушкине

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел новое cадово-парковое хозяйство и лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург», губернатор Георгий Полтавченко лично посадил молодую липу на субботнике в Пушкине, перед этим посетив cадово-парковое хозяйство.

    Новое cадово-парковое хозяйство подготовило для посадки на улицах города около 200 тысяч анютиных глазок. Отметим, что в соответствии с планами три миллиона цветов для озеленения Санкт-Петербурга будут выращивать специалисты хозяйства.

    Также отметим, что вице-губернатор Игорь Албин, руководители «Метростроя» и метрополитена высадили десять молодых лип в рамках объявленного субботника.

    Автор: Алексей Громов
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