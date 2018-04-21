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В Петербурге пройдет флешмоб, посвященный открытию велосезона
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    В Петербурге пройдет флешмоб, посвященный открытию велосезона

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    В Петербурге пройдет флешмоб, посвященный открытию велосезона

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают принять участие в открытии велосезона.

    Как передают «Невские Новости», мероприятие, посвященное открытию велосезона, предполагает насыщенную и интересную программу, в том числе, флешмоб на Дворцовой, лекции, дискуссии, воркшопы и велосипедные экскурсии.

    Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо выложить фотографию с велосипедом в социальных сетях с хэштегом #ВелоОткрытиеСПб2018 или принять участие в подготовленных мероприятиях, в рамках которых участники получат не только хорошее настроение, но и приятные бонусы и таблички участников.

    Автор: Алексей Громов
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