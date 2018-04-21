В Петербурге пройдет флешмоб, посвященный открытию велосезона

Санкт-Петербург, 21 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают принять участие в открытии велосезона.

Как передают «Невские Новости», мероприятие, посвященное открытию велосезона, предполагает насыщенную и интересную программу, в том числе, флешмоб на Дворцовой, лекции, дискуссии, воркшопы и велосипедные экскурсии.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо выложить фотографию с велосипедом в социальных сетях с хэштегом #ВелоОткрытиеСПб2018 или принять участие в подготовленных мероприятиях, в рамках которых участники получат не только хорошее настроение, но и приятные бонусы и таблички участников.