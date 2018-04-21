Смольный отклонил предложение о возведении парка вокруг нового Океанариума

Санкт-Петербург, 21 апреля. Власти Санкт-Петербурга отклонили предложение о создании зеленой зоны в парке Интернационалистов рядом с Океанариумом.

Как передает «Inforeactor», совещание Комиссии по землепользованию и застройке прошло в пятницу, 20 апреля, в его рамках было принято решение отказаться от идеи возведения зеленой зоны в парке Интернационалистов.

Так, на участке проспекта Славы будет возведен новый торговый комплекс, где разместят Океанариум. Вице-губернатор города Игорь Албин сообщил о том, что строительство будет идти под строгим наблюдением правительства.

Отметим, что местные жители не против строительства, однако предложили властям города возвести вокруг центра зеленые насаждения.