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Полтавченко потребовал установить в детских лагерях Петербурга противопожарную сигнализацию
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    Полтавченко потребовал установить в детских лагерях Петербурга противопожарную сигнализацию

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    Полтавченко потребовал установить в детских лагерях Петербурга противопожарную сигнализацию

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости запрещать работу детских лагерей, где не установлена автоматическая система пожарной сигнализации.

    Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в пятницу, 20 апреля, в Смольном под председательством губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

    Главный вопрос касался пожарной безопасности в детских летних лагерях. Глава города заявил о необходимости обязательной установки в лагерях автоматической системы пожарной сигнализации.

    «Нужно внимательно подойти к устранению всех недостатков. Здесь нет мелочей. Страшная трагедия в Кемерово показала, к чему могут привести послабления и ошибки», — заявил Полтавченко.

    Заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Юрий Блохин отчитался перед участниками заседания и отметил, что с апреля было проведено восемь плановых и пять внеплановых проверок лагерей, в некоторых из которых обнаружены нарушения, всего было выявлено 53 нарушения.

    Автор: Алексей Громов
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