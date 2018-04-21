Смольный отказался от идеи строительства мусороперерабатывающих заводов в Каменке

Санкт-Петербург, 21 апреля. Власти Санкт-Петербурга не будут строить два мусороперерабатывающих завода в Каменке.

Соответствующую заявку на изменение категорий участков отозвал Комитет по инвестициям города, передает «Петербургский дневник». Комиссия выступила против строительства двух мусороперерабатывающих заводов в Каменке. Голосование прошло в пятницу, 20 апреля.

Планировалось, что новые заводы появятся в Приморском районе рядом с ЗСД и КАД. Однако идеи по строительству мусороперерабатывающего завода греческого консорциума Aktor S.A.-Aktor Concessions S.A.-Helector S.A. до сих пор актуальны. Возведение хотят начать уже в этом году.