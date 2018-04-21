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Смольный отказался от идеи строительства мусороперерабатывающих заводов в Каменке
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    Смольный отказался от идеи строительства мусороперерабатывающих заводов в Каменке

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    Смольный отказался от идеи строительства мусороперерабатывающих заводов в Каменке

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Власти Санкт-Петербурга не будут строить два мусороперерабатывающих завода в Каменке.

    Соответствующую заявку на изменение категорий участков отозвал Комитет по инвестициям города, передает «Петербургский дневник». Комиссия выступила против строительства двух мусороперерабатывающих заводов в Каменке. Голосование прошло в пятницу, 20 апреля.

    Планировалось, что новые заводы появятся в Приморском районе рядом с ЗСД и КАД. Однако идеи по строительству мусороперерабатывающего завода греческого консорциума Aktor S.A.-Aktor Concessions S.A.-Helector S.A. до сих пор актуальны. Возведение хотят начать уже в этом году. 

    Автор: Алексей Громов
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