Машины петербургской сборки вошли в топ-25 популярных авто в России

Санкт-Петербург, 21 апреля. Автомобили петербургской сборки вошли в рейтинг 25 популярных машин в России по итогам первого квартала 2018 года.

Как передает агентство «Auto-Dealer-СПб», семь из девяти моделей автомобилей, которые выпускают в Северной столице, заняли позиции в рейтинге 25 популярных машин в России.

Так, лидирующие позиции занимают следующие марки: KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Quashqiai.

Отметим, что по итогам первого квартала 2018 года общий объём продаж петербургских машин в стране вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.