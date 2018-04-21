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Машины петербургской сборки вошли в топ-25 популярных авто в России
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    Машины петербургской сборки вошли в топ-25 популярных авто в России

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    Машины петербургской сборки вошли в топ-25 популярных авто в России

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Автомобили петербургской сборки вошли в рейтинг 25 популярных машин в России по итогам первого квартала 2018 года.

    Как передает агентство «Auto-Dealer-СПб», семь из девяти моделей автомобилей, которые выпускают в Северной столице, заняли позиции в рейтинге 25 популярных машин в России.

    Так, лидирующие позиции занимают следующие марки: KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Quashqiai.

    Отметим, что по итогам первого квартала 2018 года общий объём продаж петербургских машин в стране вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

    Автор: Алексей Громов
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