Ретротрамвай будет перевозить пассажиров по выходным в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Ленинградский трамвай прошлого столетия из фондов Музея городского электрического транспорта Санкт-Петербурга 21 апреля будет перевозить пассажиров по улицам города.

Подлинный трамвай 1920-1930-х годов возобновляет перевозки пассажиров по сезонному музейному маршруту в субботу, 21 апреля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

Маршрут ретро-трамваев следующий: он проедет от музея городского электрического транспорта до Среднего проспекта В.О., 77, затем отправится на Тучков мост и проспект Добролюова, далее — Кронверкский проспект — Троицкий мост — набережная Лебяжьей канавки — Садовая улица — площадь Тургенева — Старопетергофский проспект — площадь Стачек.

Ретротрамвай стартует в 11:00 и в 14:00 часов. Стоимость проезда составит 200 рублей. Дети ростом до одного метра смогут проехать на уникальном транспорте бесплатно.