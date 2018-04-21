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Ретротрамвай будет перевозить пассажиров по выходным в Петербурге
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    Ретротрамвай будет перевозить пассажиров по выходным в Петербурге

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    Ретротрамвай будет перевозить пассажиров по выходным в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 апреля. Ленинградский трамвай прошлого столетия из фондов Музея городского электрического транспорта Санкт-Петербурга 21 апреля будет перевозить пассажиров по улицам города.

    Подлинный трамвай 1920-1930-х годов возобновляет перевозки пассажиров по сезонному музейному маршруту в субботу, 21 апреля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

    Маршрут ретро-трамваев следующий: он проедет от музея городского электрического транспорта до Среднего проспекта В.О., 77, затем отправится на Тучков мост  и проспект Добролюова, далее — Кронверкский проспект  — Троицкий мост  — набережная Лебяжьей канавки  — Садовая улица  — площадь Тургенева — Старопетергофский проспект — площадь Стачек.

    Ретротрамвай стартует в 11:00 и в 14:00 часов. Стоимость проезда составит 200 рублей. Дети ростом до одного метра смогут проехать на уникальном транспорте бесплатно.

    Автор: Алексей Громов
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