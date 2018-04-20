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Станцию метро «Академическая» в Петербурге закроют на ремонт почти на год
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    Станцию метро «Академическая» в Петербурге закроют на ремонт почти на год

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    Станцию метро «Академическая» в Петербурге закроют на ремонт почти на год

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Станция метро «Академическая» в Петербурге закроется на капитальный ремонт на 11 месяцев.

    Соответствующую информацию передает пресс-служба городского комитета по транспорту. Станция метро «Академическая» будет закрыта на вход и выход для пассажиров в конце июля текущего года, а восстановит работу в штатном режиме в середине 2019 года.

    Автобусы №102, №153, №178 будут ходить до «Гражданского проспекта». Также автобус №61 будет проезжать мимо станции метро «Политехническая». Кроме этого, для удобства пассажиров трамвай №61 будет следовать до «Выборгской». Изменения коснуться и маршрутов автобусов К-50, К-9, К-72, К-193 и К-278А.

    Автор: Алексей Громов
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