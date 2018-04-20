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Милонов посоветовал приехавшему в Петербург Киркорову вести себя скромнее
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    Милонов посоветовал приехавшему в Петербург Киркорову вести себя скромнее

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    Милонов посоветовал приехавшему в Петербург Киркорову вести себя скромнее

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал провокационную надпись на куртке известного певца Филиппа Киркорова, который сегодня с детьми приехал в Петербург.

    Король поп-музыки Киркоров удивил всех своим модным нарядом с провокационными словами на спине. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певцу быть немного скромнее, так как статус «короля» он все-таки не получил, даже побывав мужем Примадонны Аллы Пугачевой, творчеством которой депутат восхищается.

    Как отмечает «Пятый канал», парламентарий не следит за звёздами шоу-бизнеса, так как они представляются ему очень «скользкими людьми». По его мнению, для российских звезд эстрады самое главное — спровоцировать «какой-то скандальчик и пиар».

    «Киркоров хоть и был супругом Аллы Борисовны, но это не Алла Борисовна. Она королева, ей можно все, а он всё-таки не король»,  — подытожил Милонов.

    Автор: Алексей Громов
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