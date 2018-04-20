СК и прокуратура проверят видео жестокого избиения девочки в Петербурге одноклассницами

Санкт-Петербург, 20 апреля. Управление Следственного комитета по Петербургу инициировало проверку после появления в СМИ информации о госпитализации школьницы: девочку доставили в больницу с множественными гематомами после избиения подругами, снимавшими все происходящее на видео.

Страшный инцидент произошел в вечернее время суток во вторник, 17 апреля, во дворах 1-ого Рабфаковского переулка: подруги жестоко избили одноклассницу и заставили извиниться на коленях, все происходящее они снимали на телефон, после чего разослали видеозапись знакомым.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что, по предварительным данным, в портфель школьницы одноклассница положила зарядку от телефона, вечером она позвонила шестикласснице и попросила вернуть устройство, назначив встречу в переулке. Известно, что подруги ранее угрожали девочке.

Пострадавшую госпитализировали в Детскую Городскую Больницу №5 с многочисленными травмами и переломом носа. В настоящее время сотрудники СК инициировали проверку по факту случившегося, передает управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.