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В России начались продажи новой Toyota Camry петербургской сборки‍
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    В России начались продажи новой Toyota Camry петербургской сборки‍

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    В России начались продажи новой Toyota Camry петербургской сборки

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Продажи автомобиля Toyota Camryпетербургской сборки стартовали в России.

    Как передает «АвтоВзгляд», обновленный седан Toyota Camry начали продавать в России. Новая Toyota Camry представлена в нескольких вариантах: базовый двухлитровый мотор, средний движок объемом 2,5 литра и  3,5 литра.  Все моторы работают в паре с автоматической коробкой передач. Цены варьируются от 1 399 000 рублей до 2 341 000 тысяч рублей.

    Напомним, ограничение движение транспорта введут к вечеру 20 апреля по мосту через Фонтанку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. также ранее сообщалось о том, что замена ограждений станет причиной закрытия съезда с КАД к Рыбацкому в Петербурге на одну ночь.

     

    Автор: Алексей Громов
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