В России начались продажи новой Toyota Camry петербургской сборки‍

Санкт-Петербург, 20 апреля. Продажи автомобиля Toyota Camryпетербургской сборки стартовали в России.

Как передает «АвтоВзгляд», обновленный седан Toyota Camry начали продавать в России. Новая Toyota Camry представлена в нескольких вариантах: базовый двухлитровый мотор, средний движок объемом 2,5 литра и 3,5 литра. Все моторы работают в паре с автоматической коробкой передач. Цены варьируются от 1 399 000 рублей до 2 341 000 тысяч рублей.

Напомним, ограничение движение транспорта введут к вечеру 20 апреля по мосту через Фонтанку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. также ранее сообщалось о том, что замена ограждений станет причиной закрытия съезда с КАД к Рыбацкому в Петербурге на одну ночь.