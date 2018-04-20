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Съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» закроют на ночь
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    Съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» закроют на ночь

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    Съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» закроют на ночь

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Замена ограждений станет причиной закрытия съезда с КАД к Рыбацкому в Петербурге на одну ночь.

    Как передает пресс-служба Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», с 22 апреля на 23 апреля будет закрыт съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое».

    Ограничения будут действовать с 23:00 часов 22 апреля до 05:00 часов 23 апреля. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркивает:

    «…в связи с производством работ по замене барьерного ограждения… будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкое».

    Автор: Алексей Громов
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