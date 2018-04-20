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Липовую аллею высадят в сквере в Приморском районе Петербурга к юбилею летчика Савушкина
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    Липовую аллею высадят в сквере в Приморском районе Петербурга к юбилею летчика Савушкина

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    Липовую аллею высадят в сквере в Приморском районе Петербурга к юбилею летчика Савушкина

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Липовую аллею высадят к столетнему юбилею советского летчика-истребителя Александра Савушкина в Санкт-Петербурге.

    Как передает издание «АиФ-Петербург», липы в сквере имени Александра Савушкина в Приморском районе высадят в честь столетнего юбилея советского летчика-истребителя, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

    Планируется, что аллею высадят в рамках дня благоустройства 21 апреля. Отметим, что также субботник глава Приморского района Николай Цед.

    Напомним, запрет на вылов рыбы в акватории Финского залива с целью сохранить молодое поколение рыб вводится на территории Северо-Западного региона.

    Автор: Алексей Громов
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