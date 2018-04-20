Обуховский мост в Петербурге перекроют из-за ремонта

Санкт-Петербург, 20 апреля. Ограничение движение транспорта введут к вечеру 20 апреля по мосту через Фонтанку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как передает пресс-служба ГАТИ, движение по Обуховскому мосту будет ограничено поздним вечером в пятницу, 20 апреля.

Так, с десяти часов вечера пятницы, 20 апреля, до девяти часов вечера субботы, 21 апреля, будет ограничено движение транспорта по половине проезжей части, которая ведет от центра города в сторону Московского района. Также движение будет ограничено в сторону Садовой улицы с десяти часов вечера пятницы, 20 апреля, до шести утра 23 апреля.

Автомобилистов просят заранее строить маршрут с учетом указанным изменений в движении транспорта.