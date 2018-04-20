Весенний запрет на ловлю рыбы‍ ввели в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Запрет на вылов рыбы в акватории Финского залива с целью сохранить молодое поколение рыб вводится на территории Северо-Западного региона.

Как информирует «Интерфакс», запрет на ловлю рыбы ввели на территории Северо-Запада в связи с нерестом водных обитателей и с целью защитить молодых рыб. Соответствующие данные передает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Предусмотрено усиление контрольно-надзорных и профилактических мероприятий: круглосуточное дежурство инспекторов рыбоохраны на путях миграции весенне-нерестующих видов рыб, регулярные рыбоохранные рейды с привлечением сотрудников региональных управлений МВД РФ и внештатных общественных инспекторов», — подчеркивается в сообщении.

Так, с 20 мая по 30 июня запрещен вылов судака и леща, также от распаления льда по 15 июня запрещен вылов всех видов рыбы в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, подчеркивает «Петербургский дневник».